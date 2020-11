Anfang dieses Monats hatte Amazon ein Mega-Schnäppchen für seine Prime-Kunden aufgelegt und ihnen den Eurosport-Player für nur 0,01 Euro pro Saison bereitgestellt. Nun hat Amazon eine ähnliche Aktion aufgelegt. Diese ist zwar nicht mehr ganz so knackig, viel falsch machen kann man damit allerdings nicht. Prime-Kunden können den Eurospot Player als Prime Video Channel für nur 0,99 Euro pro Monat abonnieren (7 Monate lang).

Eurosport Player nur 0,99 Euro für Monat für Amazon Prime-Kunden

Bei Amazon könnt ihr sogenannten Prime-Channels zum Monatspreis hinzu buchen. Unter anderem steht euch auf diesem Wege der Eurosport Player zur Auswahl. Besonders interessant dürfte dabei die Fußball-Bundesliga sein.

Das Motto lautet „Bundesliga Live by DAZN auf Eurosport 2 HD Extra.“ So könnt ihr die 1. Bundesliga am Freitag Abend, die Sonntags-Spiele um 13:30 Uhr und die Montagsspiele im Live-Stream verfolgen.

Neben Fußball zeigt der Eurosport-Player auch zahlreiche weitete Sport-Events. So bietet der Eurosport-Player unter anderem Radsport, Snooker, Tennis, Motocross, Squash, Ski Alpin und einiges mehr. Für 0,99 Euro pro Monat könnt ihr nicht wirklich viel falsch machen. Der Vorzugspreis gilt 7 Monate lang. Sollte euch der Eurosport Player nicht interessieren, so könnt ihr diesen jederzeit kündigen, so dass keine weiteren Kostgen entstehen. Nach Ablauf der sieben Monaten werden 5,99 Euro pro Monat oder Jährlich 49,99 Euro pro Jahr fällig.

Bei echtem Interesse solltet ihr euch beeilen. Der Deal ist nur bis zum 27. November 2020 gültig.