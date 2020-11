LinkDesk hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Smart Tags selbstklebende NFC-Tags auf den Markt bringt, die den schnellen Zugriff auf alltägliche Funktionen eines Smartphones ermöglichen.

Smart Tags: LinkDesk bringt selbstklebende NFC-Tags für Automationen auf den Markt

Smart Tags bzw. NFC-Tags sind nicht neu. Mithilfe der neuen Smart Tags von LinkDesk, sind die passenden Smartphone und Smart Home Funktionen immer im richtigen Moment zur Hand. Die Aktionen werden über die dazugehörige Automator App (iOS und Android) einmalig im Smart Tag hinterlegt. Sobald der Smart Tag über NFC eingelesen wird, erscheint automatisch die definierte App oder die hinterlegte Aktion wird ausgelöst. Smart Tags ermöglichen so das Aktivieren von Smartphone Funktionen durch Kurzbefehle, das Steuern von Smart Home Geräten, sowie das einfache Nachbestellen von Produkten, Essen und Arzneimitteln.

Alle Fakten im Überblick

Das Smartphone wird in die Nähe eines Smart Tags gehalten (NFC Technologie) woraufhin individuelle Aktionen ausgelöst werden

Optimierter NFC Chip und Antenne für zuverlässigeres Scannen (bis zu 4 cm Distanz) Individuelle Kurzbefehle auslösen

Smart Home Geräte intuitiv steuern und Szenen auslösen

Produkte, Essen und Arzneimittel einfach nachbestellen

Systemübergreifende Konfiguration und Nutzung von Smart Tags dank intuitiver Automator App für iOS (ab iOS 12.0) und

Android (ab Android 8.0)

Kompatibel mit Apple Kurzbefehle App

Kompatibel mit Amazon Alexa

Kompatibel mit IFTTT

Unaufdringliches Design, für jeden Untergrund die passende Smart Tag Farbe

Neutral Edition: 1x Weiß, 1x Silber, 1x Schwarz

Wood Edition: 1x Holz Hell, 1x Holz Mittel, 1x Holz Dunkel

Kompaktes Design: 30 x 30 x 2 mm

Robustes Material: Silikon

Gewicht: 2 Gramm

Batterieloser Betrieb

Lieferumfang: 3 Smart Tags

Die Smart Tags sind ab sofort als 3er-Set für 14,95 Euro im Fachhandel und online unter anderem bei Amazon erhältlich

Die Apple Kurbefehle App ermöglicht bereits die Verwendung von NFC Tags. Mit den Smart Tags stehen nun besonders zuverlässige und optisch ansprechende NFC Tags zur Verfügung. Ein hinterlegter Kurzbefehl wird sofort ausgeführt, wenn das iPhone an den Smart Tag gehalten wird.

Alexa und IFTTT eröffnen weitere Anwendungsmöglichkeiten

Smart Tags bringen die NFC Technologie erstmalig auf die Amazon Alexa Plattform und ermöglichen so das Aktivieren von Alexa Routinen. Smart Tags steuern Alexa-kompatible Smart Home Geräte, starten die Lieblingsmusik oder aktivieren die Nachrichten auf Alexa Lautsprechern. Mit der Anbindung an IFTTT lösen Smart Tags neben gängigen Smart Home Geräten auch zahlreiche Dienste in Bereichen wie Social Media, Kommunikation, Business und Wearables aus.