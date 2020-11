Spotify begibt sich auf musikalische Weltreise. Nachdem wir euch kürzlich die neue Spotify-Playlist „Daily Wellness“ vorgestellt haben, gibt der Musik-Streaming-Anbieter nun bekannt, dass man die Charts-Übersicht mit wöchentlichen Top Alben und Top Singles erneuert. Wer schon immer mal wissen wollte, welche Songs und Alben in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Australien, Peru oder Japan gerade angesagt sind, hat mit den aktualisierten Wochencharts “Top Alben” und “Top Singles” von Spotify nun die Möglichkeit dazu. Auch Apple Music bietet seit ein paar Jahren weltweite Charts an.

Spotify erneuert Charts-Übersicht mit wöchentlichen Top Alben und Top Singles

Ob Australien, Kanada oder Dänemark – der Musikgeschmack in anderen Ländern ist dem eigenen oft ähnlicher als man vermuten mag. Spotify bietet ab sofort mit den wöchentlichen Musik-Charts in der mobilen Version von iOS und Android nicht nur einen Überblick der 50 meistgestreamten Alben (“Top Alben”) und 50 beliebtesten Singles (“Top Singles”) in Deutschland, sondern auch in 45 weiteren Märkten. Die wöchentlichen Charts werden in der Vorwoche ermittelt und jeweils montags aktualisiert.

Spotify hat zudem einen eigenen Charts-Hub erstellt, in dem Hörer*innen sowohl Musik- als auch Podcast-Charts finden. Neben den “Top Alben” und “Top Singles” gibt es dort die täglich neu erscheinenden Listen der “Top-Podcasts” und “Trending Podcasts” zu entdecken. Alle Listen sind in der Spotify iOS- und Android-App in der “Suche” unter “Charts” zu finden.