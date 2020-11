Vodafone nutzt die aktuelle Black Week nicht nur, um euch 20 Prozent Rabatt auf die Red- und Young-Tarife einzuräumen, sondern auch um den euch Vodafone CallYa Digital mit 20 Euro Startguthaben (4 Wochen kostenlos Nutzung) schmackhaft zu machen.

Black Friday Deal: Vodafone CallYa Digital 4 Wochen komplett

Etwas mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Vodafone den Tarif „CallYa Digital“ aufgelegt hat. Nach wie vor stellt der CallYa Digital einen attraktiven Tarif dar. Es handelt sich um ein Prepaid-Angebot von Vodafone, allerdings wird die monatliche Gebühr per Lastschrift eingezogen. Das lästige Aufladen entfällt somit.

Zum Preis von nur einmal 20 Euro (pro vier Wochen) erhaltet ihr 10GB Datenvolumen (LTE Max), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Die 5G-Option kann für 2,99 Euro pro vier Wochen hinzugedacht werden. Eine Vertragslaufzeit gibt es nicht, so dass ihr den Tarif jederzeit nach Ablauf eines Monats wieder kündigen könnt. Eine Bonitätsprüfung erfolgt nicht, WebIdent ist erforderlich.

Im Rahmen der aktuellen Vodafone Black Friday Week erhaltet ihr mit dem Gutscheincode BLACKWEEK 20 Euro Startguthaben für den CallYa Digital. Damit könnt ihr den Tarif vier Wochen lang kostenlos ausprobieren.

Überblick Vodafone CallYa Digital

10GB Datenvolumen mit LTE Max im Vodafone-Netz

Telefon- und SMS-Flat

EU-Roaming

keine Bonitätsprüfung

20 Euro pro vier Wochen

mit Gutschein erhaltet ihr 20 Euro Startguthaben

Klingt allen in allem nach einer guten Möglichkeit, den Vodafone CallYa Digital auszuprobieren. Nutzt den Gutschein BLACKWEEK und nehmt die 20 Euro Startguthaben mit. Sollte euch der Tarif – aus welchen Gründen auch immer – nicht überzeugen, so könnt ihr kündigen, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Alternativ könnt ihr auch in einen anderen CallYa-Tarif wechseln. Das Risiko ist in unseren Augen mehr als überschaubar. Interesse? Dann greift direkt zu. Der Gutscheincode ist nur wenige Tage gültig.