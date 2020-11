Analyst Ming Chi Kuo gab kürzlich zu verstehen, dass Apple in der zweiten Jahreshälfte 2021 neue MacBooks mit einem neuen Design und Apple Silicon Chip auf den Markt bringen wird. Wie es scheint, wird Apple die MacBooks im neuen Design auch mit Intel-Chips auf den Markt bringen.

Innerhalb von zwei Jahren wird Apple den Umstieg von Intel-Chips zu Apple Silicon vollziehen. Gleichzeitig gab Apple im Juni dieses Jahres zu verstehen, dass man weiterhin Intel-Macs unterstützen wird. Nachdem sich Analyst Ming Chi Kuo dahingehend geäußert hatte, dass Apple in der zweiten Jahreshälfte 2021 neue MacBooks mit einem neuen Design und Apple Silicon auf den Markt bringen wird, meldet sich @L0vetodream zu Wort.

Der erstaunlich gut unterrichtete Leaker kommentiere die Einschätzung von Kuo kurz und knapp mit den Worten „not only for Silicon“. Dies wiederum impliziert, dass Apple die neuen MacBooks nicht nur mit Apple Silicon, sonden auch mit Intel-Chips vermarkten wird.

not only for Silicon https://t.co/mEbI51qg11

— 有没有搞措 (@L0vetodream) November 25, 2020