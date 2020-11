Apple hat soeben mit „The Magic of Mini“ sein Video für das bevorstehende Weihnachtsfest veröffentlicht. In dem Clip, in dem die Rapperin Tierra Whack zu sehen ist, dreht es sich unter anderem um den HomePod mini, den HomePod und die AirPods Pro. Kurzum: Musik steht im Fokus.

Apple veröffentlicht „The Magic of Mini“

Apple hat seinen Weihnachts-Werbespot für das Weihnachtsfest 2020 veröffentlicht. Dabei setzt Apple – wie in vielen weiteren Clips – auf die Tatsache, dass Musik die Stimmung verbessern kann. In dem Video sind die beiden Songs

zu hören. Am Ende des Clips heißt es „Mach das Fest ein Stück weit besser, mit dem HomePod mini. Eine kleine Freude klang noch nie so groß“.

Adweek schreibt

Mit dem Debüt des kompakteren HomePod Mini sind Apple und die Agentur TBWA \ Media Arts Lab nun mit einer Anzeige zurück, die das Thema des früheren Spots fortsetzt, wie Musik Ihre Stimmung verbessern kann. Dieses Mal erhalten wir nicht das Maß an umwerfenden visuellen Effekten, wie es in „Welcome Home“ zu sehen ist, aber wir erhalten eine erhebende Plattform für einen weiteren aufstrebenden Star: die amerikanische Rapperin und Songwriterin Tierra Whack. Etwas mehr als 2 Minuten lang zeigt „The Magic of Mini“, wie Whack in einem trostlosen Zustand in ihre Wohnung zurückkehrt und ihren Schal über den kalten grauen Bürgersteig zieht (ein schmerzhaftes Bild für jeden Stadtbewohner). Aber bald fügt ihr HomePod Mini der Gleichung eine farbenfrohe Miniaturversion von sich selbst hinzu, und ihre Stimmung verbessert sich schnell.

Solltet ihr darüber nachdenken, euch einen HomePod mini zuzulegen, so müsst ihr euch beeilen. Die Lieferzeiten im Apple Online Store reichen bereits in den Januar hinein. In den Apple Stores vor Ort sowie im Einzelhandel sind immer mal wieder begrenzte Stückzahlen verfügbar.

In den vergangenen Jahren hat Apple in der Vorweihnachtszeit Jahr für Jahr ein Weihnachtsvideo veröffentlicht. Nun liegt die 2020er Version vor. Kaufempfehlungen zum Fest hat Apple bereits ausgesprochen und ab Freitag findet ein viertägiges Shopping-Event rund um das Black Weekend statt.