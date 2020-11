Congstar legt ein „CyberTastisches“ Angebot auf und bietet für kurze Zeit die Congstar Allnet Flat M mit 20GB Datenvolumen für nur 19,50 Euro an. Das Angebot kann ab sofort auf der Congstar Webseite gebucht werden.

Congstar Allnet Flat M mit 20 GB nur 19,50 Euro

Ab sofort gibt es die congstar Allnet Flat M mit 20 GB für nur 19,50 Euro im Monat (inklusive Mehrwertsteuersenkung; ab dem 1. Januar 2021 beträgt der Preis dann 20 Euro im Monat). Der congstar Cyber Deal gilt nur wenige Tage bis einschließlich Montag, den 30. November und ist ausschließlich online verfügbar.

Zum Vergleich: Regulär bietet die congstar Allnet Flat M 5 GB monatliches Datenvolumen. Am Cyber Weekend profitieren congstar Kunden also von mehr Datenvolumen für eine flexible und datenintensive Nutzung.

congstar Cyber Deal: congstar Allnet Flat M – online buchbar vom 26.11. bis zum 30.11

20 GB Datenvolumen

Surfen im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s

Allnet- und SMS-Flat in alle dt. Netze

Preis: 19,50 Euro im Monat

Auch ohne Vertragslaufzeit buchbar

LTE 50 Option für zusätzlich 3 Euro monatlich

Hier geht es zur Congstar Allnet Flat M

Die Konditionen des Cyber Deals für den congstar Allnet Flat M Tarif gelten sowohl in der Laufzeit- als auch in der Flex-Variante für max. 24 Monate. Bei Buchung des Cyber Deals mit 24 Monaten Laufzeit haben Neukunden zusätzlich die Möglichkeit, das Smartphone Huawei P30 lite New Edition für einmalig 99 Euro oder 3,75 Euro pro Monat mit einer Anzahlung von 9 Euro zu erwerben.