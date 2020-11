Apple hat für sich TikTok entdeckt und veröffentlicht bei der Gelegenheit neue Clips, die das iPhone 12 mini bewerben – ganz nach dem Motto: #makeitmini.

Apple setzt jetzt TikTok ein

Apple hatte bereits im April einen Account bei dem erfolgreichen Videoportal TikTok eröffnet. Bis vor kurzem hat sich hier jedoch reichlich wenig getan. Nun will Apples Marketing-Abteilung auch die Weiten von TikTok ergründen und schickt gleich vier neue Werbe-Clips für das iPhone 12 mini in das Rennen. Das Unternehmen hat aktuell immerhin über 378.000 Follower auf TikTok, was sich dann auch schnell in einer Vielzahl von Likes für die Videos auszahlt.

Zu sehen sind einige TikTok Influencer, die ihr Umfeld fleißig zum schrumpfen bringen, sei es aus praktischen Gründen oder weil ihnen offensichtlich gerade danach ist. Passend zum Mini-Format wird auch das iPhone 12 Pro kurzerhand verkleinert, was in ein iPhone 12 mini resultiert. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt eine Wertsteigerung, kann aber durchaus praktisch sein – zumindest, wenn man den Zauber auch wieder rückgängig machen kann.

Apple hat sich für die Werbekampagne nicht lumpen lassen und einige der erfolgreichsten TikTok Influencer engagiert. Die Videos stammen von Zach King, Kevin B Parry, Julian Bass und Jessica Wang. Ihre Anhängerzahlen reichen von rund 800.000 bis zu etwas mehr als 50 Millionen.