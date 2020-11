Im August dieses Jahres kam Parallels Desktop 16 auf den Markt. Mit an Bord war die grundsätzliche Unterstützung für macOS Big Sur. Nun haben die Entwickler mit einem Update nachgelegt, um den vollständigen Support des Apple Betriebssystems zu bieten.

Parallels unterstützt mit Parallels Desktop 16 für Mac Version 16.1.1 jetzt macOS Big Sur sowohl als Host- als auch als Gastbetriebssystem (OS) vollständig. Die bisher verfügbare Version von Parallels Desktop kann keine virtuellen Maschinen auf Macs mit dem Apple M1-Chip ausführen. Parallels Desktop 16 für Mac hat sich an das größte Design-Update von Apple seit macOS X angepasst und bietet eine verbesserte Grafikleistung sowie eine Vielzahl neuer integrierter Funktionen

„Die vollständige Integration von macOS Big Sur ist ein aufregendes neues Kapitel für Parallels Desktop, denn wir liefern unseren Kunden ein noch umfassenderes Erlebnis“, so Nick Dobrovolskiy, Senior Vice President of Engineering and Support bei Parallels. „Zu den innovativen neuen Funktionen in Parallels Desktop 16 gehört die Unterstützung von Metal-Programmen mit 3D-Funktionen die in einer virtuellen macOS Big Sur-Maschine laufen, schnelleres DirectX und vieles mehr. Parallels Desktop macht es einfacher denn je, jedes macOS und jede Windows-Anwendung auszuführen, so dass Benutzer auf jedem Gerät und von überall aus arbeiten können.