Ob man will oder nicht, die meisten Deutschen dürften den Tennis-Spieler Boris Becker kennen. Am 8. Dezember startet der Amazon Original Podcast „Boris Becker – Der Fünfte Satz“ exklusiv bei Amazon Music. Wie sieht er sich selbst? Im Gespräch mit Johannes B. Kerner teilt Boris Becker in fünf Folgen jeden Dienstag seine Perspektive auf die Person Boris Becker und die wichtigen Meilensteine und Themen seines Lebens.

Boris Becker spricht mit Johannes B. Kerner offen über die Herausforderungen, Erfolge und Enttäuschungen seines Lebens: Am 8. Dezember startet der Amazon Original Podcast „Boris Becker – Der Fünfte Satz“ exklusiv bei Amazon Music. Amazon Music Podcasts sind für Mitglieder über die Amazon Music App für iOS und Android, über Amazon Echo Geräte sowie auf music.amazon.de/podcasts verfügbar.

Im Gespräch mit Johannes B. Kerner teilt Boris Becker in fünf Folgen jeden Dienstag seine Perspektive auf die Person Boris Becker und die wichtigen Meilensteine und Themen seines Lebens. Es geht unter anderem um die Diskrepanz zwischen öffentlicher Person und dem Menschen Boris Becker, seine Familie, seinen Kampf gegen Rassismus sowie Wendungen, Siege und Niederlagen im Sport und in seinem persönlichen Leben. Er teilt außerdem seine Wünsche für die Zukunft – für sich persönlich und auch für die Gesellschaft.

Jede Episode taucht tief in ein prägendes Kapitel seines Lebens ein und offenbart neue, intime und überraschende Geschichten. In einer der Folgen gibt auch sein ehemaliger Davis Cup Wegbegleiter Patrick Kühnen eine zusätzliche Perspektive auf den Sportler und Menschen Boris Becker. Den Titelsong des Podcasts liefert Newcomer und Amazon Music Breakthrough Künstler Malik Harris mit seiner Black Lives Matter Hymne „Faith“.

