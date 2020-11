Apple Black Friday Shopping-Event ist gestartet (hier geht es direkt in den Apple Online Store). Anfang dieser Woche hatte Apple ein viertägiges Shopping-Event angekündigt. In der Nacht zu heute haben die Verantwortlichen in Cupertino den Schalter umgelegt und die Black Friday Aktion gestartet. Ihr erhaltet beim Kauf qualifizierter Produkte bis zu 150 Euro iTunes & App Store Guthaben geschenkt.

Apple startet Black Friday Event

Auch in diesem Jahr veranstaltet Apple ein Black Friday Event. Dieses ist in der Nacht zu heute gestartet und läuft noch bis zum 30. November. Mit dem Apple Black Friday Shopping Event habt ihr die Möglichkeit, euch bis zu 150 Euro iTunes & App Store Guthaben beim Kauf qualifizierter Produkte zu sichern. Hier erfahrt ihr, wieviel Guthaben ihr für welches Produkt erhaltet.

Mit von der Partie sind verschiedene iPhone, Apple Watch, Mac und iPad Modelle. Verschiedene aktuelle Modelle sind jedoch von def Aktion ausgeschlossen. . So nehmen beispielsweise die neuen iPhone 12 (Pro) Modelle nicht teil. Dafür könnt ihr euch im Rahmen des Black Friday Events bei Apple neben den o.g. Produkten auch für die AirPods Pro, AirPods, AppleTV, HomePod und Beats-Kopfhörer entschieden.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass je höher der Kaufpreis ist, auch das iTunes & App Store Guthaben höher ausfällt. Beim Kauf eines 15 Zoll MacBook Pro erhaltet ihr beispielsweise 150 Euro Guthaben, beim HomePod sind es 100 Euro und bei den AirPods 25 Euro.