Der Apple autorisierte Apple Händler MacTrade nimmt den heutigen Black Friday zum Anlass, um. den Black Weekend Sale einzuläuten. Ihr erhaltet bis zu 300 Euro Rabatt beim Kauf eines qualifizierten MacBook Air, MacBook Pro und iMac. Darüberhinaus erhaltet ihr 3 Jahre Garantie inklusive. Auch die neuen MacBook Air & MacBook Air (Apple Silicon) nehmen an der Rabatt-Aktion. Zusätzliche erhalten berechtige Personen 5 Prozent Apple Bildungsrabatt.

Black Weekend Sale bei MacTrade gestartet

Denkt ihr über die Anschaffung eines neuen Macs nach? Dann kommt der Black Friday und der Black Weekend Sale bei MacTrade genau richtig. Ihr erhaltet bis zu 300 Euro Rabatt auf MacBook Pro, MacBook Air und iMac und zusätzlich sind 3 Jahre Garantie inklusive. Auch die nagelneuen MacBook Air und MacBook Pro (mit M1-Chip, Apple Silicon) nehmen an der Rabatt-Aktion teil. Schaut in jedem Fall im MacTrade Online Store vorbei.

Die Höhe des Rabatts richtet sich nach dem Wert des Warenkorbs und nach der Art der Bezahlung. Je nachdem, für welchen Mac und für welche Bezahlt ihr euch entscheidet, spart ihr somit satte 150 Euro. Schneller kann man kein Geld sparen.

Apple Education-Rabatt: zusätzlich 5 Prozent

In unseren Augen können sich die Preise bei bei MacTrade bereits sehen lassen. Noch einmal attraktiver wird das Ganze, wenn ihr diese mit dem Apple Education Rabatt kombiniert. EDU-berechtige Personen sparen nämlich doppelt. Studenten, Lehrer, Dozenten, Schüler etc. erhalten zusätzlich 5 Prozent Apple Bildungsrabatt, so dass der Anschaffungspreis des Macs noch einmal attraktiver wird.

Wir haben in den letzten Jahren bereits das ein oder andre Mal bei MacTrade bestellt. Ihr erhaltet ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Der Versand kann mal einen Tag länger dauern. Dies ist bei dem Rabatt allerdings erträglich.