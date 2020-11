Mit „Warp Drive“ steht ab sofort ein rasantes Rennspiel exklusiv auf Apple Arcade zur Verfügung. Falls ihr für das Wochenende noch ein wenig Spielspaß sucht, so werft einen Blick auf den Neuzugang.

Ab sofort auf Apple Arcade verfügbar: „Warp Drive“, des britischen Indie Spiele-Entwicklers Supergonk. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein rasantes Rennspiel freuen, bei dem sie sich auf Rennstrecken teleportieren, um Abkürzungen und geheime Routen zu finden. Dabei muss man verschiedenste Hürden meistern und seine kreativen Fahrfähigkeiten unter Beweis stellen.

In der Spielebeschreibung heißt es unter anderem

Lenke dein Quadrotor-Rennauto, bau ein Warp-Modul ein und nimm an diversen Highspeed-Turnieren teil, um dein Können und deine kreativen Fahrfähigkeiten zu zeigen. Fahr an der Decke, spring über gigantische Schluchten, rase Wasserfälle hinauf und erlebe epischen seitenvertauschten Rennspaß!

Wag dich an verschiedene dynamisch generierte Turniere, in denen Zufallsoptionen in jeder einzelnen Spielsitzung für ein ganz neues Spielerlebnis sorgen! Upgrade dein Auto zwischen den Rennen und schnapp dir immer neue DRIFT-, BOOST- und WARP-Fähigkeiten, mit denen dein Sieg in Reichweite gerät. Hör auf deinen schroffen Manager Lenny oder ignorier seine Worte einfach. Was wissen Außerirdische schon vom Rennsport, hm?!

Warp Drive: Fahr Rennen! Setz Warps ein! Hol Siege!