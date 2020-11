Saturn und Media Markt feiern den Black Friday. Ab sofort und noch bis Sonntag könnt ihr bei beiden Händlern von einer groß angelegten Rabatt-Aktion profitieren. Darüberhinaus könnt ihr im Rahmen einer 0 Prozent Finanzierung die Kosten für die Anschaffung bequem verteilen.

Der heutigen Freitag stellt den sogenannten Black Friday dar. Diesen Tag nehmen vielen Unternehmen und Hersteller zum Anlass, um kräftig an der Preisschraube zu drehen und den Rotstift anzusetzen. Auch Saturn und Media Markt mischen kräftig mit. Nachdem beiden Unternehmen in den letzten Tagen bereits allerhand Deals aufgelegt hatten, geht es am heutigen Tag kräftig weiter.

Sowohl Saturn als auch Media Markt reduzieren Produkte aus nahezu allen Produktkategorien, auch mehrere Apple Aktionen nehmen an der Aktion teil. Neben der eigentlichen Rabatt-Aktion könnt ihr auch von der 0 Prozent Finanzierung bei beiden Anbietern profitieren. Zudem bieten Media Markt und Saturn ein freiwilliges verlängertes Widerrufs- bzw. Umtauschrecht an. Voraussetzung des verlängerten, freiwilligen Widerrufs- bzw. Umtauschrechts ist, dass die Ware vollständig und ohne durch den Kunden verursachte Beschädigung in der Originalverkaufsverpackung bis zum 31.12.2020 zurückgeschickt (rechtzeitige Absendung genügt) oder zurückgegeben wird.