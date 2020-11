Der Entwickler Alexander Graf hat erfolgreich die ARM-Version von Windows auf einem M1-Mac virtualisiert und damit gezeigt, wie der M1-Chip schon jetzt in der Lage ist, das Betriebssystem von Microsoft auszuführen.

Da der M1-Chip auf einer ARM-Architektur basiert, ist es nicht mehr möglich, die x86-Version von Windows mit Boot Camp zu installieren, wie es bei früheren Intel-basierten Macs der Fall war. In einem Tweet berichtet Entwickler Alexander Graf nun, dass er es mit dem Open-Source-Virtualisierungsprogramm QEMU geschafft hat, die ARM-Version von Windows auf Apples M1-Chip zu virtualisieren. Obwohl sich Grafs Experiment noch in einem frühen Stadium befindet, glaubt er, dass andere seine Ergebnisse reproduzieren können.

Who said Windows wouldn’t run well on #AppleSilicon? It’s pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvL

— Alexander Graf (@_AlexGraf) November 26, 2020