Nachdem Sony bereits seine ersten TVs mit der Apple TV-App ausgestattet hat, folgen mit dem Firmware-Update V6.4960 nun weitere Geräte. Ebenfalls mit an Bord sind einige Verbesserungen für die Benutzerführung und die Unterstützung des 4K 120-Hz-Modus der PS5.

Firmware-Update bringt Apple TV-App

Sony hatte bereits im letzten Jahr in Aussicht gestellt, dass die Apple TV-App auf die hauseigenen TVs kommen wird. Im Oktober wurde das Unternehmen konkreter und kündigte an, dass die App noch vor Jahresende auf den meisten Sony-TVs aus den Jahren 2019 und 2020 sowie auf einigen Geräten aus dem Jahr 2018 kommen wird. Los ging es bei uns in Europa mit der XH90-Serie von Sony.

Nun erhalten folgende Geräte per Firmware-Update V6.4960 die App:

KD-65AF9, KD-55AF9, KD-75ZF9, KD-65ZF9, KD-75XG9505, KD-65XG9505, KD-55XG9505, KD-75XG8505, KD-65XG8505, KD-65XG8577, KD-55XG8577, KD-55XG8505, KD-98ZG9, KD-85XG9505, KD-85ZG9, KD-55AG9, KD-65AG9, KD-77AG9, KD-85XG8596, KD-55XG8588, KD-55XG8599, KD-55XG8596, KD-65XG8588, KD-65XG8599, KD-65XG8596, KD-75XG8588, KD-75XG8599, KD-75XG8596, KD-75XG8796, KD-65XG8796, KD-55XG8796

Neben der Apple TV-App hält das Update noch weitere Verbesserungen bereit. Hier eine Auswahl: