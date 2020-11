Media Markt hat vor wenigen Augenblicken die sogenannte Cyber Woche gestartet. Ab sofort und nur wenige Tag könnt ihr von der Promo profitieren und euch das ein oder andere Schnäppchen sichern. Hier geht es direkt zu den Angeboten.

Media Markt Cyber Woche

Nicht nur Saturn startet in die Cyber Week, auch Media Markt dreht noch einmal an der Preisschraube und läutet den Endspurt mit Blick auf Weihnachten ein. Kunden erhalten die MwSt. in Höhe von 16 Prozent beim Kauf verschiedener Aktionsprodukte (u.a. Samsung, JBL und Microsoft) geschenkt. Darüberhinaus gibt es weitere Aktionsprodukte.

Media Markt schreibt

Beim Kauf eines vorrätigen/sofort verfügbaren und gekennzeichneten Samsung Produktes im Markt oder eines Aktionsprodukts im Flyer, im Markt vom 30.11.2020 bis 05.12.2020 (im Falle von verkaufsoffenen Sonntagen in einzelnen Märkten auch am 06.12.2020, bitte beachten Sie die Werbung Ihres Marktes dazu vor Ort) und auf mediamarkt.de vom 29.11.2020, ab 18:00 Uhr bis 06.12.2020, 19:59 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung, erhalten private Endverbraucher einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den Verkaufspreis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 13,793% des jeweiligen Kaufpreises. Der Abzug des Mehrwertsteueranteils von 13,793% des ursprünglichen Verkaufspreises ist in dem ausgewiesenen Preis bereits berücksichtigt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Wir können euch in jedem Fall empfehlen, einen Blick in den Media Markt Online Store zu werfen, bevor ihr den Weg zu einer Filiale antretet. Natürlich könnt ihr auch bei Media Markt von einer 0 Prozent Finanzierung profitieren.