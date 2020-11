Amazon startet den Cyber Montag Sale. Genau wie in den vergangenen Jahr auch, ruft der Online Händler nicht nur den Black Friday Sale aus, sondern lädt auch zum Cyber Montag Event.

Amazon startet Cyber Monday Sale

Der sogenannte Cyber Mornay stammt aus den USA und stellt neben dem Black Friday den Start des Weihnachtsverkaufs durch Online Shops dar. Der Cyber Montag ist immer am Montag nach Thanksgiving und somit am heutigen 30. November 2020. Mittlerweile gehen der Black Friday und der Cyber Monday bei vielen Unternehmen fließend in einander über.

Wie eingangs erwähnt, nimmt auch Amazon den heutigen Montag zum Anlass, um tausende Angebote in den Fokus zustellen. Insgesamt 24 Stunden lang auf zahlreiche Cyber Monday Angebote aus Kategorien wie Elektronik, Küche & Haushalt und Amazon Geräte freuen. Der Der Cyber Monday läuft bisheute Abend 23.59 Uhr.

Neben den klassischen Amazon Blitzangeboten findet ihr auch zahlreiche Angebote des Tages, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte.