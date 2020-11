Natürlich darf beim heutigen Amazon Cyber Monday auch die eigene Hardware des Online Händlers nicht fehlen. Aus diesem Grund setzt Amazon den Rotstift an und reduziert Echo, Echo Dot, Fire TV Stick, eero Mesh-Router und Co.

Amazon reduziert eigene Hardware

Amazon stellt am heurigen Cyber Monday die hauseigene Hardware in den Fokus. Schlussendlich ist uns völlig egal, unter welchem Motto der heutige Tag steht. Unterm Strich muss der Preis stimmen. Möchtet ihr euch selbst oder jemand anderem eine Freude machen, so klickt euch durch die heutige Auswahl an Amazon Hardware. Nahezu das Ganze Amazon Produktportfolio wurde reduziert.

Angebot Der neue Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) |... Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich...

Angebot Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Der stärkste Streaming-Media-Stick mit einem neuen Wi-Fi-Antennen-Design, das für...

Angebot Wir stellen vor: Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Angebot Fire TV Cube│Hands-free mit Alexa, 4K Ultra HD-Streaming-Mediaplayer Fire TV Cube ist das bislang schnellste und leistungsstärkste Fire TV-Gerät und bietet schnelles,...

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Wir stellen vor: Echo Flex – Steuern Sie Smart Home-Geräte mit Alexa Machen Sie jeden Raum ein wenig smarter – Mit diesem Plug-in-Echo-Gerät können Sie Alexa in mehr...

Angebot Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Weiß Wir stellen vor: der neue Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa....

Echo Show (2. Gen.) Durch Alexa in Verbindung bleiben, Weiß Über Premiumlautsprecher mit Dolby-Verarbeitung streamen Sie Musik und Bücher in klarem...

Echo Dot (4th Gen), Black + 2x BLE White Bulb E27 Wir stellen vor: der neue Echo Dot – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das...

Die neue Blink Outdoor – kabellose, witterungsbeständige HD-Sicherheitskamera mit zwei Jahren... Blink Outdoor ist eine kabellose, batteriebetriebene HD-Überwachungskamera, mit der Sie Ihr Zuhause...

Die neue Ring Video Doorbell von Amazon | 1080p HD-Video, fortschrittliche Bewegungserfassung und... Über die HD-Aufnahmen (1080p) der Ring Video Doorbell können Sie Personen sehen, hören und mit...

Angebot Der neue Echo Dot (4. Generation), Anthrazit + Philips Hue Color E27 2-er Starter Set, Funktionert... Dieses Bundle enthält einen Echo Dot (4. Generation) und eine Philips Hue Color E27 2-er Starter...

Wir stellen vor: Amazon eero WLAN-Mesh-Router/Extender Schneller eigenständiger Router – Der WLAN-Mesh-Router von eero stellt eine Verbindung zu Ihrem...

