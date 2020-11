Nachdem die Deutsche Post DHL Group bereits im März dieses Jahres einen Ausblick auf die kommenden neuen digitalen Dienstleistungen des Unternehmens gegeben hatte, wurde nun die ehemals als „DHL Paket“ bekannte App umfassend überarbeitet und unbenannt. Das Highlight dürfte hierbei die Möglichkeit sein, Briefmarken direkt über die App zu kaufen und digital auf den Brief zu „kleben“.

Mobile Briefmarke als Code auf den Briefumschlag schreiben

Die überarbeitete App hört nun auf den Namen „Post & DHL“, womit der Funktionsumfang treffend beschrieben wird. So können in der App Wertmarken für Pakete sowie Briefe gekauft werden. Zudem unterstützt uns der „Portoberater“ die richtige Wahl, abhängig von Größe und Gewicht des Pakets bzw. Briefs, zu treffen. Außerdem lässt sich der Sendungsstatus abfragen.

Während Pakete schon länger ohne Drucker frankiert werden können (hier druckt der Zusteller die Versandmarke aus), können nun in der neuen App gekaufte Briefmarken ebenfalls ohne Drucker genutzt werden. So bietet sich als Alternative zum Ausdruck der PDF-Marke ein Bestätigungscode an, den die App nach dem Kauf ausgibt. Den Code für die digitale Briefmarke kann man dann von Hand auf den Briefumschlag schreiben und den Brief im Anschluss wie gewohnt versenden.

Im Gegensatz zu dem bereits bekannten SMS-Code zum Selbstfrankieren von Briefen kostet die „Mobile Briefmarke“ keinen Aufpreis. Die App-Briefmarke kann per Paypal bezahlt werden und ist nach dem Kauf 14 Tage gültig.