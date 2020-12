Apple nutzt den Start in den Dezember, um die Aktion „2020 Countdown: 31 Tage, 31 Angebote“ zu starten. Das Jahresende nähert sich und jeden Tag gibt es im Laufe des Dezembers eine Rabatt-Aktion in der Apple TV-App.

Heute im Programm: „Knives Out – Mord ist Familiensache“ für 3,99 Euro

Es geht los! Bis zum 31. Dezember erwartet euch in der Apple TV-App jeden Tag ein neues Blockbuster-Angebot. Am heutigen tag könnt ihr euch für „Knives Out – Mord ist Familiensache“ zum Preis von 3,99 Euro entscheiden.

Der 130 Minuten lange Film wird wie folgt beschrieben