Wann muss ich Geschenke online bestellen, damit sie rechtzeitig zu Weihnachten ankommen? Apple hat für die Beantwortung dieser Frage eine Sonderseite geschaltet, die zeigt, wann eine Bestellung im Apple Store eingegangen sein muss, damit es Weihnachten keine langen Gesichter gibt, wenn das erhoffte Geschenk nicht unter dem Weihnachtsbaum liegt.

Weihnachts­geschenke, pünktlich zum Fest

Kurz vor Weihnachten herrscht in nahezu allen Onlineshops Hochbetrieb. Daran ändert sich vor allem in diesem Jahr nichts. Und so will uns Apple beim Weihnachtsshopping ein wenig unter die Arme greifen.

Das Unternehmen wirbt mit einer „kostenlosen Lieferung am nächsten Tag für alle vorrätigen Artikel bei einem Bestellwert über 40 Euro.“ Der Standardversand ist für alle Produkte kostenlos. Für einige Produkte bestehen jedoch aufgrund der großen Nachfrage Bestellfristen, die es zu beachten gilt, wenn man eine Lieferung vor Weihnachten anstrebt.

Nachfolgend die aktuellen Bestellfristen für den Apple Store. Beachtet hierbei, dass stets die beim Bezahlen genannten Liefertermine für die Artikel gelten:

iPhone – Bestellung bis:

iPhone 12 Pro Max: 1. Dez.

iPhone 12 Pro: 1. Dez.

iPhone 12: 22. Dez.

iPhone 12 mini: 22. Dez.

iPhone SE: 22. Dez.

iPhone 11: 22. Dez.

iPhone XR: 22. Dez.

iPad – Bestellung bis:

iPad Pro: 11. Dez.

iPad Air: 7. Dez.

iPad: 24. Nov.

iPad mini: 15. Dez.

Mac – Bestellung bis:

MacBook Air: 8. Dez.

13 Zoll MacBook Pro: 8. Dez.

16 Zoll MacBook Pro: 8. Dez.

iMac: 11. Dez.

iMac Pro: 8. Dez.

Mac mini: 22. Dez.

AirPods – Bestellung bis:

AirPods Pro: 22. Dez.

AirPods: 22. Dez.

HomePod – Bestellung bis:

HomePod mini: 10. Nov.

HomePod: 22. Dez.

Apple TV – Bestellung bis:

Apple TV 4K: 22. Dez.

Apple TV HD: 22. Dez.

iPod touch – Bestellung bis:

iPod touch: 21. Dez.

Zudem bietet Apple eine verlängerte Rückgabe für Weihnachts­einkäufe. Für Produkte, die bis Weihnachten bestellt werden, kann eine Rückgabe bis zum 8. Januar 2021 gestartet werden.