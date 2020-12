Apple hat vor kurzem seine ersten Macs mit ARM-Prozessoren vorgestellt, und obwohl sie eine beeindruckende Leistung bieten, können Nutzer weder Windows noch Linux nativ auf diesen Rechnern ausführen – zumindest vorerst. Der bekannte Entwickler Hector Martin kündigte eine Patreon-Kampagne an, die ihm helfen soll, Linux auf Apple Silicon Macs zu bringen.

Hector Martin ist ein Entwickler, der für die Portierung von Linux auf eine Vielzahl von Geräten bekannt ist. Bereits 2016 kündigte er ein Projekt an, das Linux mit 3D-Beschleunigung auf die PlayStation 4 brachte. Jetzt will Martin Linux nativ auf neuen Macs mit M1-Chip zum Laufen bringen. Den Start soll der neue Mac mini machen, gefolgt von weiteren M1-Macs.

Wie der Entwickler via Twitter bekannt gibt, hat er auf der Crowdfunding-Plattform Patreon eine Finanzierung für sein neues Projekt gestartet. Wer möchte, kann Martin über Patreon ab 3 Euro im Monat unterstützen. Ab 6 Euro im Monat erhält man im Gegenzug exklusive Patreon-Posts, die einen Einblick in das Projekt gewähren. Ab einer Unterstützung in Höhe von 11,50 Euro im Monat erhalten Unterstützer sogar ein Mitspracherecht in Form von Umfragen. Exklusive Livestreams gibt es ab 23 Euro im Monat.

Help make Linux on Apple Silicon Macs a reality!

Patreon is up: https://t.co/f5a4m7lwcM

I’m pausing billing until I get $4k/mo of commitment, so you won’t be charged until there is enough momentum to make the project viable.

— Hector Martin (@marcan42) November 30, 2020