Seit dem Start von Apple TV+ vor etwas mehr als einem Jahr hat Apple zahlreiche neue Produktionen in Auftrag gegeben. Während See, For All Mankind, Dickinson und Co. demnächst in die zweite Staffel starten, hat sich Apple nun eine komplett neue Serie namens „Surface“ mit Gugu Mbatha-Raw gesichert.

Apple TV+: neue Serie „Surface“ mit Gugu Mbatha-Raw in Arbeit

Deadline berichtet, dass Apple an einer neuen Serie namens „Surface“ mit Gugu Mbatha-Raw in der Hauptrolle in Auftrag gegeben hat. Habt ihr The Morning Show auf Apple TV+ verfolgt, so werdet ihr Gugu Mbatha-Raw bereits kennengelernt haben.

„Surface“ wird von Reese Witherspoon´s Hellt Sunshine sowie den Apple Studios produziert. Die achtteilige Serie wurde von Veronica West erstellt und geschrieben, die auch Shows wie Brothers & Sisters, GCB und State of Affairs geschrieben ha, gleichzeitig ist sie Co-Exec-Produzentin von Showtime’s Erweiterung von Dexter.Die Produktion soll im nächsten Jahr beginnen. Weitere Details hat Apple bislang nicht bekannt gegeben.