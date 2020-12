Mitte September kündigte Apple die neue Kinderserie Stillwater an. Nur noch drei Tage müssen wir uns gedulden, bis die neue Serie auf Apple TV+ ihre exklusive Premiere feiern wird. Vorab gibt es einen weiteren Appetizer.

Neue Apple Video: „Stillwater — Meet Addy and Michael“

Auf den offizieller Trailer zu „Stillwater“ und „Stillwater – Meet Karl“ folgt nun das nächste Video namens „Stillwater — Meet Addy and Michael“.

Das Leben ist voller wertvoller Lektionen. Addy und Michael haben Freunde, die ihnen helfen, auf ihrem Weg zu lernen. Basierend auf der Scholastic-Buchreihe zeigt „Stillwater“ die Geschwister Karl, Addy und Michael, die typische Kinder mit typischen Kinderherausforderungen sind – was bedeutet, dass sich manchmal selbst die kleinsten Dinge unüberwindbar anfühlen können. Zum Glück haben die drei Kinder mit Stillwater einen weisen Panda als Nachbarn.

Stillwater gibt den Kindern ein tieferes Verständnis ihrer Gefühle sowie Werkzeuge an die Hand, die ihnen helfen, ihre eigenen alltäglichen Herausforderungen zu meistern. Stillwater bringt den dreien auch neuen Spaß und Abenteuer, öffnet ihnen die Augen für die stillen Wunder der Welt um sie herum und führt sie zu ihrem Platz in dieser Welt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Stillwater feiert am 04. Dezember Premiere auf Apple Tv+. Gleichzeitig laufen „Mariah Careys magische Weihnachtshow“ und „Die Welt in den Farben der Nacht“ an.