In den letzten Jahren haben wir uns verschiedene Dyson-Produkte näher angeguckt und getestet. Unter anderem haben wir den Dyson Pure Cool Luftreiniger näher unter die Lupe genommen. Genau 500 dieser Geräte werden nun von Dyson an Schulen verschenkt.

Dyson hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen 500 Dyson Pure Cool Luftreiniger an Schulen in ganz Deutschland v verschenkt.

Der Dyson Pure Cool Luftreiniger reinigt die Luft automatisch. Dank der 350°-Drehbewegung wird die gereinigte Luft im ganzen Raum verteilt. Das komplett versiegelte Filtersystem kombiniert einen Aktivkohle- mit einem HEPA-13-Glasfaserfilter, die 99,95 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikron aus der Luft entfernen.

Jeden Tag atmen wir bis zu 9000 Liter ein. Die Luftqualität in Innenräumen kann

dabei unter Umständen bis zu fünf Mal schlechter sein als die Außenluft. Im Zeitalter

der „Indoor-Generation“ verbringen wir bis zu 90 Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen mit modernen Klimaanlagen und Heizungen. Um so wichtiger ist es, dass diese Luft gereinigt ist.

Ihr habt Interesse, bis zu zehn Dyson Pure Cool Luftreiniger in eurer Schule einzusetzen – kostenlos? Dann könnt ihr euch hier bewerben.