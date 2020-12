In der vergangenen Woche teasarte Vodafone an, dass die GigaTV-App zukünftig auf AppleTV verfügbar sein wird. Ein Blick in den tvOS App Store zeigt, dass sich die App mittlerweile herunterladen kann.

GigaTV-App zeigt sich auf AppleTV

Besitzer eines AppleTV, die über den tvOS App Store nach der Vodafone GigaTV-App suchen, werden seit den frühen Abendstunden fündig. Kurzum: Ab sofort lässt sich die GigaTV-App auf die Apple Medienbox herunterladen und – ein entsprechendes Abo vorausgesetzt – dort auch nutzen.

Eine offizielle Pressemitteilung von Vodafone steht noch aus. Diese dürfte allerdings nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Dann erfahren wir sicherlich auch die Rahmenbedingungen. Unter welchen Umständen können Apple-Nutzer GigaTV auf AppleTV nutzen? Wird Zero-Sign-On oder Single Sign On unterstützt? Wie wird das Ganze implementiert? Welche Inhalte können über AppleTV angerufen werden etc. pp. Was kostet das Ganze?

Parallel zur Freigabe der GigaTV-App auf AppleTV ist in den Einstellungen unseres iPhone 12 Pro Max auch ein neuer Menüpunkt Nabels „TV-Anbieter“ aufgetaucht. Dort heißt es: „Schaue TV-Sendungen und Filme aus Apps, die Teil deines TV-Abos sind. Wähle deine TV-Anbieter an, um loszulegen.“ Hier wird Vodafone GigaTV ab sofort aufgeführt. Der offizielle Start steht somit unmittelbar bevor.