Update: Mittlerwiele lässt sich das 02 My Prepaid Smartphone-Jahrespaket buchen. (/Update Ende)

o2 hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein o2 my Prepaid Smartphone-Jahrespaket an den Start bringen wird. Los geht es am 24. November. Mit an Bord sind 12 GB Highspeed-Datenvolumen und eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS.

o2 my Prepaid Smartphone-Jahrespaket startet am 24. November

Ab dem 24. November können Kunden das o2 my Prepaid Smartphone-Jahrespaket buchen. Das „Alles-drin“-Jahrespaket – wie es o2 nennt – besteht aus 12 GB Highspeed-Datenvolumen und einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS.

Mit dem Smartphone-Jahrespaket können O2 Prepaid-Kunden an 365 Tagen im Jahr für einmalig 69,99 Euro flexibel telefonieren und surfen. Es steht direkt nach der Einmalzahlung zur Verfügung. Das Datenvolumen lässt sich bei voller Kostenkontrolle über das gesamte Jahr verteilen. o2 ergänzt das Angebot mit zwei Bundles (mit dem Samsung Galaxy A20e für nur 149,99 Euro oder mit dem Xiaomi Redmi 9A für einmalig 119,99 Euro)

Sollte das Datenvolumen des Jahrespaketes vorzeitig aufgebraucht sein, kann über die O2 my Prepaid Data Packs jederzeit zusätzliches Highspeed-Datenvolumen nachgebucht werden.