Der Dezember ist eingeläutet und in den kommenden Wochen werden und diverse Jahresrückblicke begleiten. Den Anfang macht nun Spotify. Welche Musik und welche Podcasts wurden 2020 am meisten per Spotify gestreamt?

Spotify Jahresrückblick 2020 ist da

Am Ende dieses denkwürdigen Jahres 2020, möchten Spotify mit seinem Jahresrückblick 2020 “Wrapped” die Künstler*innen und Macher*innen hinter der Musik und den Podcasts würdigen, die uns die gefühlten 700 Monate dieses Jahres mit ihren Audio-Inhalten begleitet haben.

Bei den internationalen Jahrescharts auf Spotify belegt in diesem Jahr der Rapper Bad Bunny Platz 1 der meistgestreamten Künstler*innen und liefert mit “YHLQMDLG” auch das erfolgreichste Album des Jahres. Auf Platz 1 der international meistgestreamten Songs landete The Weeknd mit seinem Track “Blinding Lights”. Nach nur wenigen Monaten auf Spotify sichert sich “The Joe Rogan Experience” bereits Platz 1 der Podcasts weltweit.

Wie sah es in Deutschland aus?

Auch diese Antwort gibt uns Spotify. 2020 stand wieder ganz im Zeichen des Hip-Hop. Bereits zum zweiten Mal in Folge ist Capital Bra auf Platz 1 der meistgestreamten Künstler*innen in Deutschland. Die Rapper Apache 207 und Samra belegen Platz 2 und Platz 3 im Gesamtranking. Für Apache 207 war 2020 ein musikalisch erfolgreiches Jahr auf Spotify: Seine beiden Alben “Treppenhaus” und “Platte” sichern sich mit Platz 1 und Platz 3 Spitzenplatzierungen der meistgestreamten Alben des Jahres auf Spotify in Deutschland. Platz 2 belegt Samra mit “Jibrail & Iblis”. The Weeknd landete mit dem weltweit erfolgreichsten Song des Jahres “Blinding Lights” auch in Deutschland auf Platz 1, gefolgt von Apaches Top-Hit “Roller”. Auf Platz 3 folgen Imanbek und SAINt JHN mit ihrem Track “Roses – Imanbek Remix”. Die Schweizer Rapperin Loredana ist in diesem Jahr die meistgestreamte Künstlerin auf Spotify in Deutschland, gefolgt von LEA und Billie Eilish auf Platz 2 und Platz 3.

Mit ihrem einzigartigen Humor und der Erweiterung ihrer Podcast-Episoden um zusätzliche Folgen der “5 schnellen Fragen an …” mit bekannten Gäst*innen begeisterten Felix Lobrecht und Tommi Schmitt zahlreiche Hörer*innen und sichern sich mit ihrem Spotify Exclusive Podcast “Gemischtes Hack” erneut Platz 1 unter den Podcasts. Auf Platz 2 folgen Jan Böhmermann und Olli Schulz mit dem Spotify Exclusive Podcast “Fest & Flauschig”, in dem sie mit einem fast täglichen Programm die Hörer*innen durch den ersten Lockdown begleiteten. Platz 3 der beliebtesten Podcasts auf Spotify belegt das tägliche Format “Tagesschau in 100 Sekunden”.

Gleichzeitig gab Spotify bekannt, dass mittlerweile 1,9 Millionen Podcasts zur Verfügung stehen.