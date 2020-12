Apple bereitet die Eröffnung seines zweiten Einzelhandelsgeschäfts in Südkorea vor. Apple Yeouido befindet sich im Hauptfinanzbezirk von Seoul und soll Apples Strategie zur Ausweitung des Vertriebs und der Dienstleistungen im Land vorantreiben.

Apple eröffnet zweiten Store in Südkorea

Apple begrüßte seine Kunden erstmals 2018 in Südkorea, als Apple Garosugil im Gangnam-Gebiet von Seoul eröffnet wurde. Der Store bietet das gewohnte Programm von Produkten, über Dienstleistungen, bis hin zu den kostenlosen Today at Apple Sessions. Die gleiche Erfahrung will Apple nun auch in Yeouido anbieten, einer Insel, die vom Han-Fluss begrenzt wird und südwestlich des Einkaufsviertels Myeong-dong in Seoul liegt.

Apple Yeouido befindet sich in der ersten Etage der IFC Mall Seoul, einem überdachten Einkaufszentrum direkt unter den eckigen Bürotürmen der IFC Seoul und in der Nähe des symbolträchtigen 63er-Gebäudes. Die Kunden betreten das Einkaufszentrum durch einen Glaspavillon nur wenige Schritte vom Yeouido-Park entfernt. Apple schreibt auf der zugehörigen Store-Webseite:

„Südkoreas zweiter Apple Store befindet sich bald im Herzen des pulsierenden, energiegeladenen Seoul. Apple Yeouido ist ein Ort, an dem jeder seine Ideen und seine Leidenschaft für Kreativität entfalten kann. Wir hoffen, dass Sie Ihre Fantasie an diesem Ort entfesseln können, an dem Sie alle Möglichkeiten erkunden, frei mit anderen kommunizieren und die Energie erhalten können, etwas zu erschaffen, das nicht von dieser Welt ist.“

Wie bei allen Apple Stores wird auch Apple Yeouido strenge Sicherheitsrichtlinien befolgen, einschließlich reduzierter Kapazität und einer Maskenpflicht. Apple Garosugil war der erste Apple Store außerhalb Chinas, der während der Pandemie wiedereröffnet wurde. Er diente als wichtiger Wegweiser für die globale Wiedereröffnungsstrategie von Apple.