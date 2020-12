Apple hat „Das Beste aus 2020“ und damit auch die App Store Jahrescharts 2020 bekannt gegeben. Nachdem sich gestern alles um die besten Podcasts drehte, geht es am heutige Mittwoch im App Store weiter.

App Store: Das Beste aus 2020

Apple würdigt 15 außergewöhnliche App-Entwickler für herausragende Apps und Spiele in 2020 und verleiht erstmals die Trophäe des „App Store Best of 2020“-Awards. Alle Apps und Spiele, die gekürt wurden, zeichnen sich durch hohe Qualität, kreatives Design, Benutzerfreundlichkeit und innovative Technologie aus. Gleichermaßen sind sie laut Apple aufgrund ihres positiven kulturellen Impacts, ihrer Nützlichkeit und Tragweite von Bedeutung.

Apple schreibt

Der unabhängige Entwickler von Wakeout! hat mit einfachen und integrativen Übungen für jedermann leichtes Training in Homeoffices und Klassenzimmer gebracht. Atemberaubende Fantasy-Welten in Spielen wie Genshin Impact, Legends of Runeterra, Disco Elysium, Dandara Trials of Fear und Apple Arcades Sneaky Sasquatch haben eine willkommene Ablenkung und Disney+ ein Gefühl der unbegrenzten Möglichkeiten gebracht, nach dem sich viele sehnten. Ob es darum ging, Fernunterricht mit Zoom einfacher zu gestalten, tägliche Abläufe mit Fantastical zu erstellen oder sich mit Endel in den Schlaf zu wiegen, die Gewinner des Jahres 2020 im App Store haben uns dabei geholfen, zu Hause bestmöglich zurecht zu kommen.

iPhone App des Jahres: Wakeout!, entwickelt von Andres Canella.

Wakeout!, entwickelt von Andres Canella. iPad App des Jahres : Zoom.

: Zoom. Mac App des Jahres : Fantastical, entwickelt von Flexibits.

: Fantastical, entwickelt von Flexibits. Apple TV App des Jahres : Disney+.

: Disney+. Apple Watch App des Jahres : Endel.

: Endel. iPhone Spiel des Jahres : Genshin Impact, entwickelt von miHoYo.

: Genshin Impact, entwickelt von miHoYo. iPad Spiel des Jahres : Legends of Runeterra, entwickelt von Riot Games

: Legends of Runeterra, entwickelt von Riot Games Mac Spiel des Jahres : Disco Elysium, entwickelt von ZA/UM.

: Disco Elysium, entwickelt von ZA/UM. Apple TV Spiel des Jahres : Dandara Trials of Fear, entwickelt von Raw Fury.

: Dandara Trials of Fear, entwickelt von Raw Fury. Apple Arcade Spiel des Jahres: Sneaky Sasquatch, entwickelt von RAC7.

App Trends des Jahres

Shine

Explain Everything Whiteboard

Pokémon GO

Caribu

ShareTheMeal

Hier geht es direkt zu den Besten Apps und Besten Spiele im App Store.