Die Entwicklung der Smartphones ist sagenhaft. Jedes Jahr präsentieren die großen Hersteller rundum Apple und Samsung neue Geräte, die in Sachen Performance, Kameratechnik und Bedienung ihre Vorgänger in den Schatten stellen. So ist es kein Wunder, dass sich technikfixierte Verbraucher jährlich für die neuste Smartphone-Generation begeistern können. Doch müssen es nicht immer High-End-Modelle sein, die auf dem allerneusten Stand der Technik sind. Denn oftmals besitzen viele Verbraucher ein Smartphone mit einer Menge Funktionen und Gadgets, welche allerdings im Alltag und Beruf nur sehr spärlich Verwendung finden. Demnach gilt es ein Smartphone zu finden, welches den eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen gerecht wird.

Die neusten Geräte versprechen zwar eine verbesserte Leistung und optimierte Kameratechnik, doch verwenden viele Verbraucher diese Neuerungen kaum. So haben auch Smartphones mit deutlich weniger Ausstattung ein hohes Potenzial bei der täglichen Nutzung. Doch ist die Auswahl auf dem Markt der Smartphones gigantisch, so dass sich für ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch verschiedene Smartphones eignen. Den idealen Begleiter im Alltag zu finden, ist demnach oftmals eine große Herausforderung. So haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen, der Sie bei der Suche nach dem perfekten Smartphone für Alltag und Beruf unterstützt. Anhand von verschiedenen Kriterien und Merkmalen gelingt es so die Kaufentscheidung wesentlich einfach zu fällen.

Android-Geräte oder iOS-Gerät?

Zunächst müssen sich Verbraucher für ein Betriebssystem entscheiden. Dabei bieten die Smartphones von Apple ein iOS-Betriebssystem, wohingegen Samsung und andere Hersteller auf das Betriebssystem von Android setzen. Hier ist es vor allem eine Frage des Nutzer-Typs, welches Betriebssystem die meisten Vorteile bringt. Wer schon ewig die Smartphones von Apple nutzt, sollte sich auch für ein neues iPhone entscheiden. Denn oftmals fällt Smartphone-Nutzern die Umstellung auf ein neues Betriebssystem sehr schwer, da sich nicht nur die Bedienung, sondern auch das Interface deutlich verändert. Für viele Menschen ist es dabei ungeheuer wichtig immer ein neues iPhone Modell zu kaufen, da dies sehr oft als Statussymbol und Prestige-Objekt angesehen wird. Samsung-Nutzer sind dabei eher praktisch veranlagt und sehen in einem Smartphone eher einen Gebrauchsgegenstand, der hauptsächlich funktional sein soll. So gibt es viele Nutzer-Typen von Smartphones, die ohne Hintergrundwissen immer zu der neusten Generation greifen, ohne dabei einen genauen Blick auf die neuen technischen Highlights zu werfen. Doch gilt es vor dem Kauf einige Parameter gegeneinander abzuwägen, um nicht nur die Wahl des Betriebssystems, sondern auch die Funktionen genau auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen. Wer von einem Android-Gerät auf ein iOS-Gerät wechselt, braucht oftmals Monate, ehe er sich an die neue Bedienung gewöhnt hat.

Wahl des Smartphones vor allem eine Kostenfrage

Wer ein Smartphone ohne Vertrag kaufen möchte, muss für die neuste Generation oftmals einen vierstelligen Betrag auf den Tisch legen. Demnach ist die Wahl des Smartphones mitunter auch eine Kostenfrage. Wer in einem Smartphone nicht nur ein Prestige-Objekt sieht, sondern die Funktion in den Mittelpunkt stellt, findet auch ein Smartphone aus der Mittelklasse, welches zu einem deutlich erschwinglichen Preis zu haben ist. So gibt es einige Allrounder aus dem Segment der Mittelklasse, die zwar nicht zu den neusten Geräten auf dem Markt zählen, allerdings durch eine Vielzahl von technischen Highlights zu überzeugen wissen. Auch ehemalige Flaggschiffe wie das Samsung S8 oder iPhone 8 sind heutzutage zu einem wesentlich günstigeren Preis zu haben, als noch vor vielen Jahren und hängen den technischen Neuerungen nicht sehr weit hinterher. Zwar hat sich die Kameratechnik bei den neusten Modellen erheblich verbessert, doch ist die Performance der meisten Prozessoren nicht wesentlich besser geworden, so dass es auch gelingt mit einem Smartphone-Modell der Vorgängerversionen einen echten Allrounder