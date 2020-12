Das Apple MagSafe Duo Ladegerät lässt sich ab sofort über den Apple Online Store bestellen. Damit stehen alle Magsafe-Zubehörteile, die Apple mit den neuen iPhone-Modellen präsentiert hat, zum Kauf bereit.

MagSafe Duo Ladegerät ist da

Gemeinsam mit den neuen iPhone 12 (Pro) Modellen hatte Apple verschiedene MagSafe-Zubehörteile angekündigt. Von Anfang an war klar, dass das MagSafe Duo Ladegerät etwas später in den Handel gelangt. Nachdem zunächst über einen Verkaufsstart kurz vor Weihnachten spekuliert wurde, hat Apple in der Nacht zu heute den Schalter umgelegt und die Bestellmöglichkeit freigeschaltet.

Das MagSafe Duo Ladegerät wird wie folgt beschrieben

Das MagSafe Duo Ladegerät lädt dein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für AirPods und andere Qi zertifizierte Geräte. Leg die Geräte einfach auf das Lade­gerät und schon beginnt der gleich­mäßige, effiziente Lade­vorgang. Klapp es zusammen, sodass du es überallhin mitnehmen kannst.

Apple empfiehlt ein 20W USB‑C Power Adapter (separat erhältlich) für schnelleres kabelloses Aufladen mit bis zu 11 W. Ein 27W USB‑C Power Adapter (separat erhältlich) ist für schnelleres kabelloses Aufladen mit bis zu 14 W erforderlich.

Das MagSafe Duo Ladegerät kann zum Preis von 145,20 Euro im Apple Online Store bestellt werden. Das Zubehör ist auf Lager und kann unmittelbar verschickt werden.