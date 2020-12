Vor einer Zeit hatte o2 den o2 my Prepaid: Internet-to-Go als Jahrestarif zum mobilen Surfen vorgestellt. Dieser lässt sich mittlerweile buchen, so dass wir euch noch einmal kurz auf diesen aufmerksam machen möchten.

Internet-to-Go – Der Prepaid-Jahrestarif zum Surfen

Zugegebenermaßen ist der o2 my Prepaid: Internet-to-Go kein Tarif für Powersurfer. Es handelt sich um einen günstigen Jahrestarif für Gelegenheitssurfer. Das heißt: Ein Tarif, bei dem man nicht monatlich, sondern einmalig für 12 Monate zahlt. In diesem Zeitraum steht dann das Datenvolumen von 30 GB zur Verfügung. Es handelt sich um einen reinen Datentarif, perfekt für Tablets oder Laptops, oder als Ergänzung zum Handy-Tarif.

o2 my Prepaid Internet-to-Go

30 GB LTE-Datenvolumen für 49,99 € einmalig

Keine monatlichen Kosten und keine Kündigung erforderlich

Keine Versandkosten

Optional: Huawei Router E5576 für einmalig 30 € Aufpreis

Inkl. EU-Roaming

Keine Telefonie möglich

Hier geht es direkt zum o2 My Prepaid Internet-to-Go

Für 30 Euro Zuzahlung gibt es auf den Tarif einen WLAN-Router von Huawei, der bequem in die Hosentasche passt. Ideal also für einen „to-go“-Tarif. Apropos ideal: Der aktuelle idealo-Preis für den Router liegt bei 48,03 Euro, der Mehrpreis ist also tatsächlich ein Schnäppchen.

Huawei E5576 mobiler LTE Hotspot

Geschwindigkeit: maximal 150 Mbit/s

Versorgt bis zu 6 Geräte gleichzeitig

Ca. 6 Stunden Akkulaufzeit

Passt in jede Hosentasche: 10 x 5.8 x 1.4 cm; 197 Gramm

Für umgerechnet ca. 4,17 € monatlich gibt es einen reinen Datentarif mit insgesamt 30 GB (das wären 2,5 GB im Monat). 30 GB entsprechen rechnerisch über 40 Stunden Netflix oder über 60 Stunden YouTube. Eher wird der Tarif aber wohl für den Gelegenheitssurfer im Urlaub oder unterwegs zum Einsatz kommen – überall dort, wo kein W-LAN vorhanden ist.

Und das Beste ist: Es gibt keine automatische Verlängerung nach Ablauf der Laufzeit. So eignet sich der Tarif z.B. auch prima als Weihnachts-Geschenk.