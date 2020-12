Amazon bietet nicht nur eigene Amazon Gutscheine an, sondern auch Gutscheine von anderen Marken. Unter anderem könnt ihr euch Spotify Gutscheine bei Amazon bestellen. Aktuell erhaltet ihr 15 Prozent Rabatt auf den 60 Euro Spotify Premium Gutschein. Allerdings gibt es noch eine weitere Spotify-Promo bei Amazon.

15 Prozent Rabatt auf Spotify bei Amazon

Entscheidet ihr euch aktuell für den 60 Euro Spotify Premium Gutschein bei Amazon, so zahlt ihr nicht etwas die angegeben 60 Euro, sondern nur 51 Euro. Ihr erhaltet 15 Prozent Rabatt, die während des Amazon Bestellprozesses an der Kasse angezogen werden. Das Angebot gilt nur so lange Vorrat reicht und ist zeitlich bis zum 05.12.2020 beschränkt. Bei ernsthaftem Interesse solltet ihr direkt zugreifen.

Dies stellt in unseren Augen eine schnelle und bequemen Möglichkeit dar, beim Spotify-Abo 15 Prozent zu sparen. Entweder gönnt man sich selbst den rabattierten Gutschein oder verschenkt diesen zu Weihnachten.

Spotify Premium 99 EUR für 12 Monate

Darüberhinaus bietet Amazon eine weitere Spotify Rabatt-Aktion an. Ihr könnt euch alternativ auch für ein Jahr Spotify Premium zum Preis von nur 99 Euro entscheiden. Kurzum: Ihr zahlt faktisch nur 10 Monate und spart 20 Euro zum regulären Preis.