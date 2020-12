Apple präsentiert „Das Beste aus 2020“. Nachdem wir in den letzten Tagen bereits die besten Podcasts, besten Apps und besten Spiele erlebt haben, geht es am heutigen Tag mit den musikalischen Highlights des Jahres 2020 weiter.

Die Jahrescharts bei Apple Music

Apple hat vor wenigen Augenblicken die Apple Music Jahrescharts veröffentlicht und präsentiert mit seinen jährlichen Apple Music Top 100 Charts die größten Songs und Alben des Jahres 2020. Stärker denn je rückt der Hersteller dabei auch „Shazam“ in den Fokus. Apple hatte die Shazam-App vor ein paar Jahren übernommen und diese wird immer enger mit iPhone, Apple Music und CO. verzahnt. Zum ersten Mal enthalten die Apple Music Jahrescharts beispielsweise die Orte, an denen die Top 25 Songs erstmals „shazamed“ wurden (Tones And I „Dance Monkey“ wurde z.B. erstmals in Düsseldorf „shazamed“).

Neben den weltweiten Chats hat Apple natürlich auch die deutschen Charts veröffentlicht.

Zu den vollständigen Top 100 Songs-Playlisten in Apple Music geht es hier

Top 10 der meist gestreamten Songs (Deutschland)

The Weeknd „Blinding Lights“ Tones And I „Dance Monkey“ Apache 207 „Roller“ Regard „Ride It“ SAINt JHN „Roses“ Apache 207 „Wieso tust Du dir das an?“ Apache 207 „200 km/h“ Topic & A7S „Breaking Me“ Ufo361 „Emotions“ Dua Lipa „Don’t Start Now“

Top 10 der am häufigsten „shazamten“ Songs (Deutschland)

The Weeknd „Blinding Lights“ SAINt JHN „Roses“ (Imanbek Remix) Topic & A7S „Breaking Me“ Regard „Ride It“ Tones And I „Dance Monkey“ Robin Schulz Feat. Alida „In Your Eyes“ Zoe Wees „Control“ Jawsh 685 & Jason Derulo „Savage Love“ (Laxed – Siren Beat) Riton & Oliver Heldens Feat. Vula „Turn Me On“ LA Vision & Gigi D’Agostino „Hollywood“

Top Charts (weltweit)

Top Song in 2020: Roddy Ricch „The Box“

Top Album: Roddy Ricch „Please Excuse Me For Being Antisocial“

Top Lyrics: Cardi B (feat. Megan Thee Stallion) „WAP“

Top Shazamed Song: Dance Monkey – Tones And I

Replay – persönlicher Jahresrückblick steht bereit

Genau wie in den vergangenen Jahren hält Apple auch in diesem Jahr wieder euren persönlichen Jahresrückblick als „Replay 2020“ bereit. Dieser führt nicht nur auf, wieviel Stunden Apple Music ihr in den letzten 12 Monaten gehört habt, sondern auch welches eure favorisierten Songs, Künstler, und Alben sind.

In unseren Augen stellen die Jahrescharts Jahr für Jahr immer wieder eine gute Möglichkeit dar, das Jahr noch einmal musikalisch Revue passieren zu lassen. Auch wenn einem sicherlich nicht jeder Song in den Charts zusagt, bekommt man noch einmal eine gute Auswahl der besten Songs des Jahres serviert.