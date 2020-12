Apple nutzt den Monat Dezember für die Aktion „2020 Countdown: 31 tage, 31 Angebote“. Tagtäglich wird aktuell ein Blockbuster iM preis gesenkt. Heute könnt ihr euch „Birds of Prey“ für 4,99 Euro schnappen.

Heute im Programm: „Birds of Prey“ für 4,99 Euro

Bis zum 31. Dezember erwartet euch in der Apple TV-App jeden Tag ein neues Blockbuster-Angebot. Am heutigen Tag erwartet euch „Birds of Grey“ mit Margot Robbie, Rosie Perez und Elizabeth Winstead in den Hauptrollen zum Preis von nur 4,99 Euro.

In der Filmbeschreibung hießt es