Der Apple Herbst 2020 war ziemlich spannend. Sowohl im September, als auch Oktober und November hatte Apple zum Special Event geladen, um unter anderem neue iPhones, Apple Watches, iPads und Macs vorzustellen. Eigentlich gingen wir davon aus, dass in diesem Jahr keine Apple Produktneuheiten mehr angekündigt werden. Ein Leak in der vergangenen Woche machte uns jedoch hellhörig und nun gibt es das nächste Indiz. Stellt Apple am kommenden Dienstag (08. Dezember 2020) noch ein weiteres neues Produkt vor?

Hinweis an Service Provider deutet auf neues Apple Produkt hin

Den Kollegen von Macrumors liegt ein internes Memo vor, welches Apple an seine Service Provider geschickt hat. Aus diesem geht hervor, dass kommenden Woche Dienstag (08. Dezember 2020) mit Neuheiten zu rechnen ist. Konkret wird 14:30 Uhr deutscher Zeit genannt.

Apple hat den Technikern empfohlen, sich auf neue Produkt-SKUs, neue / aktualisierte Produktbeschreibungen und neue / aktualisierte Produktpreise vorzubereiten. Bereits in der Vergangenheit ging Apple ähnlich vor. Kurz nach der Ankündigung des iPhone 12-Events in diesem Jahr riet Apple beispielsweise den Technikern, sich am 13. Oktober um ca. 10 Uhr pazifischer Zeit auf dieselben Änderungen im Zusammenhang mit AppleCare vorzubereiten.

Ein Dienstag, und dann noch 14:30 Uhr? Klingt zumindest nicht nach einem ungewohnten Termin für Apple Neuheiten. Wie eingangs angedeutet, gab es letzte Woche bereits einen Leak. Der erstaunlich gut informierte Twitter-Nutzer @L0vetodream sprach davon, dass Apple noch eine Weihnachtsüberraschung plant. genau diese könnte kommende Woche vorgestellt werden.

Gehandelt werden die sogenannten AirTags, die AirPods Studio sowie ein neues Apple TV. Natürlich sind auch andere Ankündigungen denkbar. Erst gestern veröffentlichte Apple die Beta 3 zu iOS 14.3 und iPadOS 14.3. Kommende Woche könnte die finale Version freigegeben werden. In den Betas tauchten bereits Hinweise auf die AirTags und die AirPods Studio auf. Das Apple Jahr 2020 scheint noch nicht beendet.