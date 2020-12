Nutzt ihr die Sky Go App? Dann gestattet dem Apple Store Store einen kurzen Besuch ab. Die Sky Go App kann ab sofort in einer neuen Version heruntergeladen werden und bringt eine erfreuliche Neuerung für iPhone-Nutzer mit sich.

Sky Go: Update bringt Picture-in-Picture auf dem iPhone

Mit der Sky Go App könnt ihr die unterwegs auf dem Smartphone und Tablett die Inhalte von Sky erleben. Ab sofort kann die Sky Go App in Version 20.9.0 heruntergeladen werden. Neben den üblichen Fehlerkorrekturen und Stabilitätsverbesserungen bringt das Update eine Willkommene Neuerung für iPhone Nutze mit sich. Habt ihr iOS 14 auf eurem iPhone installiert, so könnt ihr ab sofort die Bild-in-Bild-Funktion (Picture-in-Picture) mit der Sky Go App nutzen.

Während Bild-in-Bild auf dem iPad schon länger möglich ist, unterstützt Apple mit iOS 14 dieses Feature auch auf dem iPhone.

Aktuelle Sky / Sky Ticket Deals

Wenn wir schon beim Thema Sky sind, blicken wir kurz auf die aktuellen Deals bei Sky und Sky Ticket. Noch bis zum 06. Dezember läuft bei Sky die Cyber Week mit verschiedene Angeboten. Ihr erhaltet Sky Entertainment + Sky Sport + Sky Cinema + Sky Fußball-Bundesliga + Sky Kids für monatlich 45,00 Euro.

Zusätzlich gibt es einen Gutschein für ein Samsung Tab A7 im Wert von 223 Euro. Der Gutschein umfasst die rabattierte Kaufoption eines Tablett Samsung TAB A7 Wi-Fi, Tablet, 32 GB, 10,4 Zoll, Grau, welches im Media Markt Online-Shop (www.mediamarkt.de) für den Preis von € 1 bestellt werden kann. Der Kaufpreis wird bei der ersten Sky Abonnementabrechnung verrechnet, sodass sich die erste Sky Abonnement-Monatsgebühr um einen Euro reduziert. Der Versand des Tablets ist kostenfrei.

Auch bei Sky Ticket gibt es aktuell Angebote