Der Monat steht im Zeichen allerhand Jahresrückblicke und Jahrescharts. Nachdem wir schon Jahrescharts von Apple Podcasts, Apple Music, dem Apple App Store, Deezer und Spotify erlebt haben, hat nun YouTube die Top-Listen 2020 veröffentlicht.

YouTube Jahrescharts 2020 sind da

So oder so ist 2020 ein besonderes Jahr. Entsprechend besonders sind auch die populärsten Videos des Jahres. So sammelte das Video Corona geht gerade erst los der deutschen Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und jüngst mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten Dr. Mai Thi Nguyen-Kim die meisten Views und landete somit auf Platz 1 der Liste der Top Trending Videos in Deutschland.

Neben den Listen der meistgesehenen Videos in Deutschland veröffentlicht YouTube auch die Listen der meistgeklickten YouTube-Musik-Videos, der YouTube Breakout Creator des Jahres und der erfolgreichsten Creator.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Top Trending Videos in Deutschland 2020

Top-Musikvideos in Deutschland 2020

Top Creator in Deutschland 2020

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Breakout Creator in Deutschland 2020

Insgesamt beeinflusste Covid-19 dieses Jahr auch das YouTube-Nutzungsverhalten. Die in Deutschland durchgeführte “Ipsos-Studie* hat ergeben: