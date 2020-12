Der heutige Tag stellt Tag 4 der Apple Aktion „2020 Countdown: 31 Tage, 31 Angebote“ dar. Apple nutzt den Dezember um tagtäglich, einen Blockbuster im Preis zu senken. Heute erhaltet ihr „Die Eiskönigin 2“ zum Preis von nur 3,99 Euro.

In der Filmbeschreibung hießt es

Warum wurde Elsa mit magischen Kräften geboren? Die Wahrheit über die Vergangenheit erwartet sie, als sie sich in das Unbekannte vorwagt, in den verzauberten Wald und das Dunkelmeer jenseits von Arendelle. Die Stimme, die alle Antworten kennt, ruft sie, doch sie bedroht auch ihr Königreich. Zusammen mit Anna, Kristoff, Olaf und Sven begibt sich Elsa auf eine gefährliche und abenteuerliche Reise. In „Die Eiskönigin“ fürchtete Elsa, ihre Kräfte seien zu stark für die Welt. In „Die Eiskönigin 2“ muss sie hoffen, dass sie ausreichen.