In den letzten Wochen und seit dem Verkaufsstart des iPhone 12 tauchten vereinzelte Berichte auf, nach denen es zu Problemen beim iPhone 12 mit Qi-Ladegeräten kommt. Die Kurzfassung: iPhone 12 Modelle funktionieren nicht immer reibungslos mit Qi-Ladegeräten. Die gute Nachricht ist, dass sich Apple des Problems bewusst ist und bereits an einem iOS-Update arbeitet.

Besitzer eines iPhone 12 haben in den letzten Wochen festgestellt, dass Qi-Ladegeräte nicht in jeder Situation zuverlässig mit dem iPhone 12 funktionieren. Mal klappte das drahtlose Aufladen und mal klappte es nicht. Mal half eine Neustart des Gerätes und mal nicht. Das Problem betrifft augenscheinlich nur vereinzelte Qi-Ladegeräte. MagSafe scheint nicht betroffen zu sein.

Ein Leser von 9to5Mac richtet sich an den Apple Support. Der Chat lief wie folgt ab

Anwender: Was ist das Problem beim Aufladen des iPhone 12 Pro Max? An einem Tag wird es drahtlos aufgeladen, am nächsten Tag nicht. Nach einem harten Neustart wird der Akku aufgeladen. In den Apple-Foren haben 700 Personen das gleiche Problem.

Apple: Ok, ich verstehe Ihr Anliegen. Wir arbeiten daran und es wird in den kommenden Tagen gelöst.

Anwender: Apple weiß also, dass dies ein Problem ist?

Apple: Ja, wir haben die Probleme durchlaufen, mit denen Kunden konfrontiert sind. […] Es wird bald gelöst.