Gemeinsam mit dem iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max hat Apple im September verschiedenes MagSafe-Zubehör vorgestellt, darunter das MagSafe Duo Ladegerät. Im Vorfeld der Veröffentlichung hatte die Preisgestaltung und Ladeleistung des MagSafe Duo für Diskussionen gesorgt. Nun haben wir die ersten Reviews für euch, die sich unter anderem der tatsächlichen Ladegeschwindigkeit widmen.

Reviews zum MagSafe Duo Ladegerät

Seit vergangenem Mittwoch stellt Apple das MagSafe Duo zum Kauf bereit. Das neue MagSafe-Ladegerät ist durchaus praktisch, so lädt das Zubehör gleich zwei Geräte gleichzeitig induktiv auf. Mit 145,20 Euro hat Apple dieses Mal jedoch sicherlich die Preis-Schmerzgrenze einiger Nutzer überschritten. Zudem liegt dem Ladegerät nur ein USB-C-auf-Lightning-Kabel bei – ein Netzteil müssen Käufer separat erwerben.

Zweites Diskussionsthema ist die Ladeleistung. Diese wird laut Apple auf 11W beschränkt, wenn ein 20W USB-C-Netzteil im Einsatz ist. Sofern ein 27W USB-C-Netzteil genutzt wird, bietet das MagSafe Duo eine Ladeleistung in Höhe von 14W. Zum Vergleich: Das normale MagSafe Ladegerät kann mit bis zu 15W aufladen.

An dem Preis lässt sich nun nichts mehr machen, doch wie wirkt sich die gebotene Ladeleistung auf die Ladegeschwindigkeit aus? Dieser Frage sind 9to5Mac und zollotech in zwei Videos nachgegangen, die wir euch nicht vorenthalten wollen:

Zusammengefasst sind beide Redaktionen im Großen und Ganzen mit der Ladegeschwindigkeit zufrieden. Laut 9to5Mac wird ein entladender iPhone 12 Akku innerhalb von 15 Minuten auf 18 Prozent geladen, wenn ein 30W Netzteil am MagSafe Duo angeschlossen ist.

Lädt das MagSafe Duo zusätzlich eine Apple Watch, so schafft es das iPhone in den 15 Minuten auf einen Ladestand von 16 Prozent. Damit liegt das MagSafe Duo mit dem regulären MagSafe-Ladegerät auf Augenhöhe.

Wird ein 20W Netzteil verwendet, reduziert sich die Ladegeschwindigkeit jedoch spürbar. So erreicht der Akku in den 15 Minuten 15 Prozent, wenn nur das iPhone 12 geladen wird. Gesellt sich eine Apple Watch hinzu, werden lediglich 13 Prozent in dem Zeitraum erreicht.