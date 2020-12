Corona bringt auch die Kinobranche durcheinander. In vielen wichtigen Märkten sind Kinos wegen der Coronavirus-Krise geschlossen oder dürfen nur mit geringer Auslastung öffnen. Das sorgt für regelmäßige Verschiebungen der neuen Filme, da die Filmstudios zu wenige Zuschauer befürchten. Nun hat Warner Bros. eine Kompromisslösung in Angriff genommen. So bietet das Filmstudio in den USA seine Filme im nächsten Jahr gleichzeitig im Kino und beim hauseigenen Streaming-Dienst HBO Max an.

Matrix 4 und Dune gleichzeitig im Kino und im Stream

Vor kurzem hatte Warner Bros. bereits angekündigt, dass man Wonder Woman 1984 am 25. Dezember in den USA gleichzeitig in den Kinos und auf dem konzerneigenen Streaming-Dienst HBO Max zeigen wird. Wegen der Coronavirus-Pandemie war der Kinostart zuvor mehrmals verschoben worden.

Die Amazonenprinzessin war anscheinend ein Vorbote. So gibt der WarnerMedia-Konzern bekannt, dass für das nächste Jahr alle Kinostarts parallel auf HBO Max stattfinden werden. Der Ablauf wird hier im Prinzip derselbe sein wie bei Wonder Woman 1984. So werden die Filme zwar zeitgleich auf beiden Plattformen starten, nach einem Monat verschwindet der jeweilige Film jedoch wieder vom Streaming-Dienst. Dann hat das Kino den Film exklusiv. Die Entscheidung gilt ausschließlich für 2021.

Insgesamt ist die Veröffentlichung von 17 Filmen für nächstes Jahr geplant. Ob für Filme wie Matrix 4, Dune, Space Jam: A New Legacy, Godzilla vs. Kong, The Little Things und The Suicide Squad ein zusätzlicher Betrag auf HBO Max verlangt wird, wie es beispielsweise Disney bei Mulan umgesetzt hat, ist nicht bekannt. Zumindest ist in der Ankündigung keine Rede von zusätzlichen Kosten. HBO Max kostet in den USA regulär 15 US-Dollar pro Monat. In Deutschland wird der Streaming-Dienst nicht angeboten.