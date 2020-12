Apple nutzt den Start ins Wochenende nicht nur, um neue Apple TV+ Inhalte bereit zu stellen, sondern auch ein neues Spiel auf Apple Arcade zu starten. Ab sofort könnt ihr „Zombie Rollerz: Pinball Heroes“ zocken. Weiter Apple Arcade Spiele haben zudem ein Update erhalten und einen kleinen Ausblick hält Apple ebenso bereit.

Ab sofort verfügbar: „Zombie Rollerz: Pinball Heroes“ des Spiele-Entwicklers Firefly Games. Apple Arcade-Gamer können sich beim Nachfolger des preisgekrönten Zombie Rollerz-Franchise auf ein Hybridspiel, als Verschmelzung des klassischen Arcade-Flipperautomaten mit dem Tower Defence-Genre freuen.

Darüberhinaus sind Updates zu folgenden Spielen gestartet:

Darüberhinaus hat Apple einen Ausblick auf „Alba: A Wildlife Adventure“ gegeben. Das Spiel steht bald auf Apple Arcade bereit. Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“ wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist).

Das Spiel wird wie folgt beschrieben

Das mit dem BAFTA-Preis gekrönte Studio hinter „Monument Valley“ und „Assemble with Care“ veröffentlicht eine ganz neue Spielerfahrung.

Besuche zusammen mit Alba ihre Großeltern, die auf einer Mittelmeerinsel leben. Am Anfang freut sie sich noch auf einen friedlichen Sommer mit ihrer Freundin Inés, in dem sie die Tierwelt erkunden kann, doch als sie ein Tier in Not sieht, wird ihr sofort klar, dass sie etwas dagegen unternehmen muss.

Die Insel ist ein wahres sandiges Paradies, wenn man vom ganzen Müll mal absieht! Von den idyllischen Stränden bis hin zu der antiken Burg, von der aus man freien Blick auf die Stadt hat, warten verschiedenste Orte darauf, von dir entdeckt zu werden. Gründe mit Inés und deinem Opa, der übrigens total auf Vögel abfährt, eine Bewegung zur Rettung der Insel – und danach vielleicht der ganzen Welt.