Die beliebte Sci-Fi-Dramaserie „For All Mankind“ kehrt am 19. Februar 2021 mit der zweiten Staffel auf Apple TV+ zurück. Im Vorfeld der Staffelpremiere wurde eine neue Marketingkampagne gestartet. Bei der Gelegenheit können sich Fans in den USA ein Mission-Abzeichen-Set mit einem Autogramm von Serienschöpfer Ronald D. Moore sichern.

„For All Mankind“ Abzeichen-Set

Die meisten Weltraummissionen in der realen Welt werden mit einzigartigen Abzeichen bzw. Aufnähern geehrt. So soll auch ein neues Abzeichen-Set an die zweite Staffel der Apple TV+ Serie „For All Mankind“ erinnern. Dabei gibt es für jede der fiktiven Missionen, die wir in der zweiten Staffel sehen werden, ein eigenes Abzeichen.

Das Set besteht aus 19 verschiedenen Abzeichen. Auf der Rückseite jedes Abzeichens befindet sich ein Aufbügelmaterial, so dass es leicht an Dingen wie Kleidung oder Taschen befestigt werden kann. Wem das als Fan noch nicht genug ist, der erhält ein besonderes Autogramm. So ziert die Dose, in der sich die Abzeichen befinden, ein Autogramm von Schöpfer und Autor der Serie Ronald D. Moore.

Das Sammler-Set ist derzeit für 100 US-Dollar bei iconheroes erhältlich. Leider wird nur an Kunden in den USA und Kanada versendet, was jedoch mit einem der vielen Paketweiterleitungsdiensten oder über Bekannte/Freunde/Familie aus den USA umgangen werden könnte.

„For All Mankind“ erzählt vom Leben der Astronauten, Ingenieure sowie ihren Familien und stellt sich eine Welt vor, in der das globale Wettrennen ins All nie beendet wurde und das Weltraumprogramm das kulturelle Herzstück aller amerikanischen Hoffnungen und Träume geblieben ist. Die Serie „For All Mankind“ aus der Feder des für einen Golden Globe nominierten Emmy Award-Gewinners Ronald D. Moore zeigt Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt und Jodi Balfour als Darsteller. Die Serie gehörte zu den ersten Produktionen, die Ende letzten Jahres auf Apple TV+ angelaufen sind.

(Danke Mika)