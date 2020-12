Mit rund 10 Serien und Filmen Ende letzten Jahres gestartet, blickt Apple TV+ mittlerweile auf ein deutlich angewachsenes Portfolio. Für jede Altersgruppe und für jeden Geschmack sollte etwas zu finden sein. Nun rührt der Hersteller aus Cupertino noch einmal die Werbetrommel für seine Eigenproduktionen.

Apple bewirbt TV+ Eigenproduktionen

Apple hat einen neuen Clip mit dem Namen „An Apple Original“ veröffentlicht. Mit diesem thematisiert er insgesamt sechs Serien bzw. Filme, die auf Apple TV+ zu sehen sind.

Konkret geht es um For All Mankind, Servant, The Morning Show, Ted Lasso, Defending Jacob und Greyhound. Zu jeder Serie bzw. zu jedem Film gibt es ein paar Ausschnitte, die Lust auf mehr machen sollen.

Vergangenen Freitag hat Apple gleich vier neue Inhalte auf Apple TV+ gestartet, darunter „Mariah Careys magische Weihnachtsshow“, „Die Welt in den Farben der Nacht“, „Stilles Wasser“ und „Die Peanuts: Fröhliche Weihnachten.“