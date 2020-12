Amazon startet in die neue Woche und beschert uns die sogenannten „Last Minute Angebote“. Ab sofort und noch bis zum 23. Dezember könnt ihr täglich von tausenden Deals profitieren.

Amazon startet Last Minute Angebote

Black Friday, Cyber Monday und Co. liegen bereits hinter uns. Nun läutet Amazon den Endspurt des Weihnacht-Shopping ein. Ab Montag, 7. Dezember 2020 geht es bei Amazon in die Last Minute Deals. Das Event läuft bis einschließlich 23. Dezember und es gibt wieder jede Menge tolle Aktionen aus nahezu allen Kategorien.

Amazon reduziert nicht nur die eigenen Produkte, ihr findet Angebote aus nahezu allen Produktkategorien, so dass jeder Schnäppchenjäger fündig wird. Aber auch die verschiedene Amazon Services profitieren. So erhaltet ihr Amazon Music Unlimited dieser Tage 3 Monate geschenkt.