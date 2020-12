Apple hat im hauseigenen YouTube-Kanal ein neues Video namens „Up Next – Class of 2020“ veröffentlicht, mit den der Hersteller aus Cupertino seine „Up Next“-Rubrik von Apple Music bewirbt.

Apple Video: „Up Next – Class of 2020“

„Up Next“? Noch wie gehört? Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe

Up Next ist das monatliche Format von Apple, das darauf abzielt, aufstrebende Talente mit Starpotential zu entdecken, in Szene zu setzen und zu fördern. Das Redaktionsteam von Apple Music wählt jeden Monat einen Künstler aus, den es fördern möchte und nutzt sämtliche Ressourcen der Plattform, um die Aufmerksamkeit ihres wachsenden weltweiten Publikums an Musikfans auf den Künstler zu lenken.

In der Videobeschreibung zu „Up Next – Class of 2020“ heißt es

2020 war ein Jahr des Umbruchs und des Wandels, und die Musik sprach mit einer neuen Welle von neuen Innovatoren und Wegbereitern. Beabadoobee, Givēon, BENEE, Holly Humberstone – dies sind nur einige der unglaublichen neuen Künstler, für die sich Apple Music im Rahmen unserer Up Next-Initiative eingesetzt hat. Sieh Dir exklusive Interviews aus der Up Next-Klasse 2020 von Apple Music an.

Kurzum: Apple nutzt das neue Video, um aufstrebende Künstler des Jahres 2020 noch einmal in den Mittelpunkt zu stellen.