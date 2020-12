Der Apple M1-Chip kann ersten Rückmeldungen zufolge überzeugen. Die Reviews zum MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini sprechen eine eindeutige Sprache. Kurzum: „Apple hat abgeliefert“. Allerdings stellt der M1-Chip erst den Anfang dar. Hinter geschossen Türen arbeiten die Ingenieure in Cupertino längst an der nächsten Generation von Apple Silicon, um diese auch im 16 Zoll MacBook Pro, iMac und Mac Pro zu platzieren.

Bloomberg berichtet, dass Apple an neuen Apple Silicon Chips tüftelt, die im MacBook Pro, iMac und Mac Pro ihre Arbeit verrichten werden. Demnach soll Apple an mehreren Nachfolgern des M1-Chips arbeiten. Der M1-Chip beim MacBook Air, 13 Zoll MacBook Pro und Mac mini des überflügelt das Intel-Pendant dabei nicht nur bei der Leistung, sondern auch bei der Akkulaufzeit. Wir rechnen fest damit, dass Apple ähnlich eindrucksvoll beweisen möchte, dass auch Apple Silicon Chips für High-End Macs ihrer Intel-Konkurrenz um Längen voraus sind.

Die Chip-Ingenieure des in Cupertino, Kalifornien, ansässigen Technologieriesen arbeiten an mehreren Nachfolgern des ‌M1‌-Custom-Chips, Apples erstem Mac-Hauptprozessor, der im November auf den Markt kam. Wenn sie die Erwartungen erfüllen, werden sie die Leistung der neuesten Maschinen mit Intel-Chips deutlich übertreffen, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die darum gebeten haben, nicht genannt zu werden, da die Pläne noch nicht öffentlich sind.

Apples „M1“ -Chip wurde in einem neuen MacBook Pro-Laptop der Einstiegsklasse, einem aktualisierten „Mac Mini“ -Desktop und der gesamten „MacBook Air“ -Reihe vorgestellt. Die nächste Chipserie des Unternehmens, deren Veröffentlichung bereits im Frühjahr und später im Herbst geplant ist, ist für aktualisierte Versionen des MacBook Pro, sowohl für Einsteiger- als auch für High-End-iMac-Desktops, und später für einen neuen Mac Pro vorgesehen, so der Insider.